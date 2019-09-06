Калининградец сначала вогнал свою подругу в долги, а затем обокрал ее

СЕГОДНЯ 17:51 2019-09-06T17:51:02+03:00

Когда его задержали полицейские, молодчик уже обхаживал следующую доверчивую женщину

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В том, что «все мужики сво…», 23-летняя жительница Калининграда убедилась на личном опыте.

Девушка некоторое время состояла в полуофициальных отношениях с молодым человеком. Видимо, тот знал верный путь к женскому сердцу. Ибо сумел убедить подругу оформить на ее имя сразу несколько кредитов. А когда деньги по ним были получены, попросту испарился – прихватив из квартиры горожанки телевизор, фотоаппарат и золотые украшения. Видимо, на память о совместной жизни.

Подсчитав, что общий ущерб составил где-то 100 тысяч рублей, жертва бессовестного обольстителя отправилась писать на него заявление в полицию. Участковые уполномоченные пустились по следу и смогли установить новое местоположение разыскиваемого. Успели очень вовремя: 27-летний калининградец уже вовсю обхаживал очередную жертву.

- Похищенное имущество он сдал в ломбарды, а вырученные средства потратил на собственные нужды, - добавили в пресс-службе регионального УМВД РФ. - В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Мошенничество». Ее максимальная санкция – лишение свободы на срок до 5 лет.

Предстоящего суда ловеласу придется ожидать за решеткой – суд избрал в отношении подследственного меру пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU