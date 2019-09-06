2019-09-06T17:51:02+03:00
Происшествия

Калининградец сначала вогнал свою подругу в долги, а затем обокрал ее

Когда его задержали полицейские, молодчик уже обхаживал следующую доверчивую женщину
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В том, что «все мужики сво…», 23-летняя жительница Калининграда убедилась на личном опыте.

Девушка некоторое время состояла в полуофициальных отношениях с молодым человеком. Видимо, тот знал верный путь к женскому сердцу. Ибо сумел убедить подругу оформить на ее имя сразу несколько кредитов. А когда деньги по ним были получены, попросту испарился – прихватив из квартиры горожанки телевизор, фотоаппарат и золотые украшения. Видимо, на память о совместной жизни.

Подсчитав, что общий ущерб составил где-то 100 тысяч рублей, жертва бессовестного обольстителя отправилась писать на него заявление в полицию. Участковые уполномоченные пустились по следу и смогли установить новое местоположение разыскиваемого. Успели очень вовремя: 27-летний калининградец уже вовсю обхаживал очередную жертву.

- Похищенное имущество он сдал в ломбарды, а вырученные средства потратил на собственные нужды, - добавили в пресс-службе регионального УМВД РФ. - В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Мошенничество». Ее максимальная санкция – лишение свободы на срок до 5 лет.

Предстоящего суда ловеласу придется ожидать за решеткой – суд избрал в отношении подследственного меру пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лучница из Калининграда завоевала «серебро» на Кубке мира
На ул. Гайдара в Калининграде водитель «Тойоты» сбила на «зебре» пешехода
Калининградец обворовал квартиру уснувшего после выпивки приятеля
Драмтеатр отправился на «Большие гастроли» во Владикавказ
Прокуратура нашла в Правдинском районе 11 опасных детских площадок
В Калининграде запустили трансляцию строительства спорткомплекса в парке «Южный»
Область намерена потратить более 200 млн рублей на ремонт и воинских захоронений
Мэрия Калининграда расторгла контракт с проектировщиком пешеходной зоны на Соммера-Рокоссовского
В Калининграде полицейские разгромили притон с проститутками
В Калининграде легковушка пробила забор автоцентра на ул. Гагарина
Алиханов обсудил с руководством Turkish Airlines увеличение авиарейсов в Турцию из Калининграда
На территории Балтийской косы предлагают создать нацпарк