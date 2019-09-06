2019-09-06T18:05:11+03:00
Происшествия

Калининградец обворовал квартиру уснувшего после выпивки приятеля

Строительных инструментов владелец хватился только несколько месяцев спустя
Игорь ОРЕХОВ
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В славном городе Неман местный пенсионер пригласил к себе в квартиру 33-летнего приятеля. Пили на равных, а зря – хозяин не смог тягаться с гостем в поглощении горячительных напитков и в итоге выключился первым. Оставшись за столом в одиночестве, мужик заскучал. Прошелся по комнатам и заметил вполне приличные строительные инструменты. Их и унес, впоследствии сбыв за много меньшую сумму, нежели те 70 тысяч рублей, которые они стоили.

Интересно, что пропажу законный владелец имущества обнаружил лишь через несколько месяцев. Да и то не сам - помогли приехавшие родственники. Вора полицейские благополучно «вычислили», и теперь тот с чувством исполненного долга сушит сухари, готовясь отбыть в места не столь отдаленные лет, возможно, на 5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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