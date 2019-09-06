На ул. Гайдара в Калининграде водитель «Тойоты» сбила на «зебре» пешехода

СЕГОДНЯ 18:19 2019-09-06T18:19:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде в пятницу на улице Гайдара сбили пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла около дома №160 в 13:50. Водитель «Тойоты» сбила пешехода, который перебегал проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате наезда 41-летний мужчина получил травмы и был госпитализирован. ГИБДД проводит проверку по данному происшествию.

ИСТОЧНИК KP.RU