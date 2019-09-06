На ул. Гайдара в Калининграде водитель «Тойоты» сбила на «зебре» пешехода
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В Калининграде в пятницу на улице Гайдара сбили пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла около дома №160 в 13:50. Водитель «Тойоты» сбила пешехода, который перебегал проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
В результате наезда 41-летний мужчина получил травмы и был госпитализирован. ГИБДД проводит проверку по данному происшествию.
ИСТОЧНИК KP.RU