2019-09-06T18:19:45+03:00
Происшествия

На ул. Гайдара в Калининграде водитель «Тойоты» сбила на «зебре» пешехода

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининграде в пятницу на улице Гайдара сбили пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла около дома №160 в 13:50. Водитель «Тойоты» сбила пешехода, который перебегал проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате наезда 41-летний мужчина получил травмы и был госпитализирован. ГИБДД проводит проверку по данному происшествию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лучница из Калининграда завоевала «серебро» на Кубке мира
Калининградец обворовал квартиру уснувшего после выпивки приятеля
Калининградец сначала вогнал свою подругу в долги, а затем обокрал ее
Драмтеатр отправился на «Большие гастроли» во Владикавказ
Прокуратура нашла в Правдинском районе 11 опасных детских площадок
В Калининграде запустили трансляцию строительства спорткомплекса в парке «Южный»
Область намерена потратить более 200 млн рублей на ремонт и воинских захоронений
Мэрия Калининграда расторгла контракт с проектировщиком пешеходной зоны на Соммера-Рокоссовского
В Калининграде полицейские разгромили притон с проститутками
В Калининграде легковушка пробила забор автоцентра на ул. Гагарина
Алиханов обсудил с руководством Turkish Airlines увеличение авиарейсов в Турцию из Калининграда
На территории Балтийской косы предлагают создать нацпарк