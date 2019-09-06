2019-09-06T20:46:40+03:00
Спорт

Лучница из Калининграда завоевала «серебро» на Кубке мира

Михаил ЯНОВСКИЙ
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Наша землячка Наталья Авдеева дошла до финала проходящего в Москве Кубка мира, но в матче за золото в стрельбе из блочного лука уступила спортсменке из Колумбии Саре Лопес. Итоговый счет - 139:149 (29:30, 28:30, 28:29, 25:30, 29:30).

Наталья является воспитанницей Юрия Кривоногова и представляет областной Центр спортивной подготовки сборных команд и ЦСКА в блочном луке. Как сообщает региональное агентство по спорту, в активе калининградки - три золота чемпионатов мира 2018 и 2019 года, в том числе победа на первом в истории чемпионате мира среди военнослужащих. Минувшим летом в Минске Авдеева взяла «серебро» вторых Европейских игр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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