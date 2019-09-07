В Германии загорелось судно, следовавшее в Калининград

СЕГОДНЯ 12:23 2019-09-07T12:23:43+03:00

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Возгорание произошло на грузовом судне «Келли», которое следовало по Эльбе из нидерландского Роттердама в Калининград и в тот момент находилось на территории Нижней Саксони. По информации РИА "Новости", груза на борту не было. Один из членов экипажа погиб, двое получили тяжелые ожоги. Всего экипаж состоял из 11 россиян и двух украинцев

Пострадавших доставили на вертолетах в клинику Гамбурга. Пожар, произошедший в машинном отделении, потушен.

ИСТОЧНИК KP.RU