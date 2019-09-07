2019-09-07T13:41:33+03:00
Общество

Эксперт БФУ имени Канта: Купаться в Балтийском море опасно из-за цветущих водорослей

Николай Литвинов
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..Фото: БФУ им. И. Канта
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В эти дни в Балтийском море вновь наблюдается цветение сине-зеленых водорослей. Как рассказала доцент института живых систем БФУ имени Канта Александра Володина, опасность вызывают скопления водорослей, образующие пленки на поверхности воды

- После массового развития водорослей наступает разрушение их клеток, и токсины попадают в водоем. Купаться в такой воде, равно как и пить ее опасно, - предупредила Володина в интервью порталу kantiana.ru. - Высокие концентрации токсинов, связанные с массовым "цветением" сине-зеленых водорослей способны вызвать аллергические реакции на коже и дерматиты в случае купания в таком водоеме. Известны случаи отравления домашних животных, поскольку они не только плавают в воде, но и пьют ее. Для открытого побережья моря эта проблема возможна в случае высоких концентрации клеток фитопланктона и направления ветров, которые прибивают скопления водорослей к прибрежной полосе, где купаются люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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