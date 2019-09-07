Танкисты Балтийского флота провели учения с боевой стрельбой

СЕГОДНЯ 16:53 2019-09-07T16:53:06+03:00

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Как сообщает пресс-служба Балтфлота, в тактическом учении с боевой стрельбой приняли участие более 400 человек и свыше 30 единиц вооружения и военной техники. Личный состав батальона совершил 50-километровыый марш на штатной технике.

Стрельбы на полигоне проводились штатным снарядом, как в светлое, так и в темное время суток. Танковые экипажи вели огонь на различных дистанциях по мишеням, имитирующим танки, безоткатные орудия на автомобилях, артиллерийские орудия, расчеты противотанковых гранатометов и другие огневые средства условного противника. Кроме того, в ходе выполнения упражнений экипажи танков совершенствовали навыки поражения мишеней, имитирующих низко летящую авиацию условного противника из зенитного пулемета НСВТ «Утес».

ИСТОЧНИК KP.RU