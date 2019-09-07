2019-09-07T17:52:11+03:00
Происшествия

Очевидцы: На улице Емельянова в Калининграде сбили ребенка

Николай Литвинов
Поделиться:
Изменить размер текста:

О ДТП сообщили очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области». Инцидент произошел около 16 часов 20 минут возле дома №215 на улице Емельянова недалеко от пешеходного перехода.

- Реанимация на месте, ДПС приехали, - пишет один из водителей, проезжавших мимо. - Ребенка держали на руках. Видно было плохо малышу, но, думаю, все будет хорошо.

Никаких других подробностей происшествия на данный момент нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сборной России по футболу устроили теплую встречу в Калининграде
Синоптики ожидают усиление ветра в Калининграде почти до штормовых значений
Жительница Калининграда отметит 100-летний юбилей
Сборная России по футболу вылетела в Калининград
На трассе под Калининградом автомобиль врезался в дерево, есть пострадавшие
Танкисты Балтийского флота провели учения с боевой стрельбой
Эксперт БФУ имени Канта: Купаться в Балтийском море опасно из-за цветущих водорослей
В Германии загорелось судно, следовавшее в Калининград
В Калининграде «Тойота» сбила пешехода, перебегавшего дорогу на красный свет
Лучница из Калининграда завоевала «серебро» на Кубке мира
На ул. Гайдара в Калининграде водитель «Тойоты» сбила на «зебре» пешехода
Калининградец обворовал квартиру уснувшего после выпивки приятеля
Калининградец сначала вогнал свою подругу в долги, а затем обокрал ее
Драмтеатр отправился на «Большие гастроли» во Владикавказ
Прокуратура нашла в Правдинском районе 11 опасных детских площадок
В Калининграде запустили трансляцию строительства спорткомплекса в парке «Южный»
Область намерена потратить более 200 млн рублей на ремонт и воинских захоронений
Мэрия Калининграда расторгла контракт с проектировщиком пешеходной зоны на Соммера-Рокоссовского
В Калининграде полицейские разгромили притон с проститутками
В Калининграде легковушка пробила забор автоцентра на ул. Гагарина
Алиханов обсудил с руководством Turkish Airlines увеличение авиарейсов в Турцию из Калининграда
На территории Балтийской косы предлагают создать нацпарк