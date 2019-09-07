Очевидцы: На улице Емельянова в Калининграде сбили ребенка
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О ДТП сообщили очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области». Инцидент произошел около 16 часов 20 минут возле дома №215 на улице Емельянова недалеко от пешеходного перехода.
- Реанимация на месте, ДПС приехали, - пишет один из водителей, проезжавших мимо. - Ребенка держали на руках. Видно было плохо малышу, но, думаю, все будет хорошо.
Никаких других подробностей происшествия на данный момент нет.
ИСТОЧНИК KP.RU