Очевидцы: На улице Емельянова в Калининграде сбили ребенка

7 Сент. 17:52 2019-09-07T17:52:11+03:00

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О ДТП сообщили очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области». Инцидент произошел около 16 часов 20 минут возле дома №215 на улице Емельянова недалеко от пешеходного перехода.

- Реанимация на месте, ДПС приехали, - пишет один из водителей, проезжавших мимо. - Ребенка держали на руках. Видно было плохо малышу, но, думаю, все будет хорошо.

Никаких других подробностей происшествия на данный момент нет.

ИСТОЧНИК KP.RU