Сборная России по футболу вылетела в Калининград

7 Сент. 18:14 2019-09-07T18:14:00+03:00

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Команда Станислава Черчесова вылетела из Глазго, где вчера провела матч против сборной Шотландии (2:1).

«Летим в Калининград!» - сообщает официальный Твиттер сборной, где также опубликованы фото футболистов в салоне самолета.

Прибытие рейса в «Храброво» ожидается в 18:50 по калининградскому времени. В Калининграде, напомним, наша сборная сыграет с командой Казахстана в рамках отбора на Евро-2020. Матч состоится в понедельник, 9 сентября, и начнется в 20:45.

ИСТОЧНИК KP.RU