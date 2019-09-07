Сборная России по футболу вылетела в Калининград
.Фото: Твиттер сборной России по футболу.
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Команда Станислава Черчесова вылетела из Глазго, где вчера провела матч против сборной Шотландии (2:1).
«Летим в Калининград!» - сообщает официальный Твиттер сборной, где также опубликованы фото футболистов в салоне самолета.
Прибытие рейса в «Храброво» ожидается в 18:50 по калининградскому времени. В Калининграде, напомним, наша сборная сыграет с командой Казахстана в рамках отбора на Евро-2020. Матч состоится в понедельник, 9 сентября, и начнется в 20:45.
ИСТОЧНИК KP.RU