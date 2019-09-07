Жительница Калининграда отметит 100-летний юбилей
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В сентябре круглые латы отметят 59 долгожителей Калининградской области. Как сообщает пресс-служба регионального отделения Пенсионного фонда, большинство юбиляров – женщины, их 45. Среди них - участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, блокадники.
100-летний юбилей отметит жительница Калининград. Она является тружеником тыла. 95 лет исполнится 18 ветеранам. Остальные долгожители отметят 90-летние юбилеи.
Все долгожители-юбиляры получат персональные поздравления от президента Владимира Путина.
ИСТОЧНИК KP.RU