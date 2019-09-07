Синоптики ожидают усиление ветра в Калининграде почти до штормовых значений
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Следующая неделя в Калининграде будет умеренно теплой. По прогнозам портала rp5.ru, наивысших значений (+25 градусов) температура достигнет в понедельник. Затем столбик термометра будет показывать +19..+21.
Во вторник ожидается усиление южного ветра до 19 метров в секунду (штормом, напомним, считается ветер скоростью от 20 метров в секунду). Сильные порывы (до 16 м/с) возможны и среду.
Дожди не исключены в начале и в конце недели.
ИСТОЧНИК KP.RU