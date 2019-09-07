2019-09-07T21:07:05+03:00
Спорт

Сборной России по футболу устроили теплую встречу в Калининграде

Михаил ЯНОВСКИЙ
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..Фото: Твиттер сборной России по футболу.
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Самолет с нашей футбольной командой на борту приземлился в «Храброво». Команде устроили теплую встречу. На экранах у постов паспортного контроля транслировалась победная для нас серия пенальти с Испанией на чемпионате мира, а затем игроков окружили болельщики.

«Спасибо за теплый прием!» - прокомментировал официальный Твиттер сборной.

Сегодня никаких мероприятий с участием футболистов не запланировано. На стадион «Калининград» команда отправится в воскресенье днем, чтобы провести тренировку и пресс-конференцию.

В понедельник сборная сыграет свой второй в истории матч в Калининграде. На новом стадионе команды встретится с соперниками из Казахстана в рамках отбора на Евро-2020. Матч начнется в 20:45 по калининградскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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