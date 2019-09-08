В Калининградской области за ночь сгорели три автомобиля

СЕГОДНЯ 09:55 2019-09-08T09:55:40+03:00

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Три автомобиля сгорели в Калининградской области в ночь на воскресенье 8 сентября. В 03:22 пожар случился в городе Советске. На Калининградском шоссе в автомобиле «Фольксваген Туарег» огонь повредил часть салона и моторный отсек. У автомобиля «Форд Транзит» выгорела задняя часть.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, этой же ночью в 03:58 в поселке Петрово Гурьевского района полностью сгорел легковой автомобиль «Фольксваген».

Причины пожаров устанавливают.

ИСТОЧНИК KP.RU