В поселке под Гвардейском обнаружили 14 авиабомб
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В субботу 7 сентября в течение дня спецслужбы работали в поселке Комсомольское Гвардейского района. С 10:00 до 17:00 с территории поселка специалисты Невского спасательного центра МЧС России вывезли 14 авиационных бомб (в их числе авиабомбы ФАБ-100 и ФАБ-50).
Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, опасные боеприпасы времен Великой Отечественной войны были вывезены для последующего уничтожения.
Вывоз бомбы прошел в штатном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU