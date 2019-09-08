В поселке под Гвардейском обнаружили 14 авиабомб

СЕГОДНЯ 10:05 2019-09-08T10:05:58+03:00

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В субботу 7 сентября в течение дня спецслужбы работали в поселке Комсомольское Гвардейского района. С 10:00 до 17:00 с территории поселка специалисты Невского спасательного центра МЧС России вывезли 14 авиационных бомб (в их числе авиабомбы ФАБ-100 и ФАБ-50).

Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, опасные боеприпасы времен Великой Отечественной войны были вывезены для последующего уничтожения.

Вывоз бомбы прошел в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU