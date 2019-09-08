В Калининграде на территории садового товарищества сгорел дом и баня

СЕГОДНЯ 10:18 2019-09-08T10:18:41+03:00

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В Калининграде поздним вечером в субботу 7 сентября случился пожар в садовом товариществе «Колосок» на улице Космической. В 22:00 поступило сообщение о горящем здании.

Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, полностью сгорела двухэтажная деревянная баня. Огонь повредил фасад стоящего рядом дома на площади 20 кв.м.

В ликвидации пожара участвовали пожарные расчеты двух пожарно-спасательных частей в составе 10 человек и 3 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU