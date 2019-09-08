В поселке Космодемьянского автомобиль врезался в дерево и перевернулся
.Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области
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ДТП случилось рано утром в воскресенье 8 сентября в микрорайоне имени Космодемьянского в Калининграде. Очевидцы сообщают о том, что посреди дороги лежит перевернутый автомобиль.
Фотографии машины выложены в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в VK.
По предварительной информации иномарка врезалась в дерево и перевернулась. Комментаторы в сообществе предполагают, что водитель машины был нетрезв.
ИСТОЧНИК KP.RU