2019-09-08T13:32:23+03:00
Спорт

Сборная России по футболу провела тренировку под дождем в Калининграде

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Сборная России по футболу, которая прилетела в Калининград вечером в субботу 7 сентября, в воскресенье прибыла на стадион «Калининград». Ровно в полдень началась тренировка футболистов накануне матча Россия-Казахстан.

Первым на поле вышел тренер команды Станислав Черчесов. Следом появились и игроки.

На первых же минутах разминки пошел дождь. Игрокам пришлось бегать по промокшей траве.

В понедельник сборная сыграет свой второй в истории матч в Калининграде. На новом стадионе команды встретится с соперниками из Казахстана в рамках отбора на Евро-2020. Матч начнется в 20:45 по калининградскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24