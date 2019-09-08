Сборная России по футболу провела тренировку под дождем в Калининграде

СЕГОДНЯ 13:28 2019-09-08T13:32:23+03:00

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Сборная России по футболу, которая прилетела в Калининград вечером в субботу 7 сентября, в воскресенье прибыла на стадион «Калининград». Ровно в полдень началась тренировка футболистов накануне матча Россия-Казахстан.

Первым на поле вышел тренер команды Станислав Черчесов. Следом появились и игроки.

На первых же минутах разминки пошел дождь. Игрокам пришлось бегать по промокшей траве.

В понедельник сборная сыграет свой второй в истории матч в Калининграде. На новом стадионе команды встретится с соперниками из Казахстана в рамках отбора на Евро-2020. Матч начнется в 20:45 по калининградскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU