Семья Юрия Жиркова прилетела в Калининград на матч сборной России
Инна Жиркова и трое детей футболиста прилетели в Калининград на матч сборной России. Фотографию из аэропорта «Храброво» супруга спортсмена выложила на своей страничке в Инстаграме.
«Мы с детками прилетели в Калининград. Сегодня дети смогут увидеть папу, поцеловать и поздравить с шикарной игрой», - написала Инна Жиркова.
В воскресенье днем сборная России по футболу проводит на стадионе «Калининград» предматчевую тренировку и пресс-конференцию.
В понедельник сборная сыграет свой второй в истории матч в Калининграде. На новом стадионе команды встретится с соперниками из Казахстана в рамках отбора на Евро-2020. Матч начнется в 20:45 по калининградскому времени.
ИСТОЧНИК KP.RU