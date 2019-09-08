2019-09-08T13:50:02+03:00
Спорт

Семья Юрия Жиркова прилетела в Калининград на матч сборной России

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Instagram.com
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Инна Жиркова и трое детей футболиста прилетели в Калининград на матч сборной России. Фотографию из аэропорта «Храброво» супруга спортсмена выложила на своей страничке в Инстаграме.

«Мы с детками прилетели в Калининград. Сегодня дети смогут увидеть папу, поцеловать и поздравить с шикарной игрой», - написала Инна Жиркова.

В воскресенье днем сборная России по футболу проводит на стадионе «Калининград» предматчевую тренировку и пресс-конференцию.

В понедельник сборная сыграет свой второй в истории матч в Калининграде. На новом стадионе команды встретится с соперниками из Казахстана в рамках отбора на Евро-2020. Матч начнется в 20:45 по калининградскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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