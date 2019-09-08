Фестиваль авторской песни и группа «Танцы+»: В Зеленоградске продолжается празднование Дня города

СЕГОДНЯ 13:56 2019-09-08T13:58:24+03:00

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В курортном Зеленоградске, несмотря на непогоду и дождь, продолжают праздновать День города. Основные гуляния прошли в субботу 7 сентября. Однако, мероприятия намечены и на воскресенье. Как сообщает администрация Зеленоградска, сегодня пройдет концерт на сцене у «Розы вееров».

Программа Дня города Зеленоградска на 8 сентября:

10.00-18.00 — Второй день работы и Церемония закрытия конкурса видеопроектов «Золотые курорты. Диво Европы и Диво Азии-2019» (отель «Самбия, ГРЦ «Парадокс»)

Главная сцена (площадь «Роза ветров»):

С 12.00 — Музыкальный фон

13.00 — Встреча участников XXXIV традиционного велопробега «Тур де Кранц» (Калининград — Зеленоградск — Калининград)

13.10-14.20 — Выступление группы «Танцы+»

16.00-21.00 — IV Международный фестиваль авторской песни, посвященный памяти поэтов Виталия Калашникова и Виталия Бадло «Зеленоградский променад»

ИСТОЧНИК KP.RU