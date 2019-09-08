Житель Гусевского района приехал в Калининград на заработки и пропал

СЕГОДНЯ 14:10 2019-09-08T14:10:28+03:00

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В Калининградской области полиция разыскивает 49-летнего мужчину, который уехал в город Калининград на заработки и пропал.

Андрей Бондаренко – уроженец поселка Фурманово Гусевского района. Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что мужчина уехал в областной центр и с 19 августа не отвечает на телефонные звонки. Его местонахождение неизвестно. Предположительно он находится в Калининграде.

Приметы: на вид 50 лет, рост 175-180 см., худощавого телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые коротко стриженные, нос большой.

Гражданам, располагающим информацией о местонахождении Андрея Бондаренко, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 3-23-32, 02 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU