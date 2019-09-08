Калининградская «Балтика» разгромила «Текстильщик»
.Фото: пресс-служба ФК "Балтика"
Изменить размер текста:
В матче 12-го тура первенства ФНЛ калининградская «Балтика» обыграла «Текстильщик» из Иваново с разгромным счетом 5:1. Встреча состоялась в Москве в воскресенье 8 сентября.
Команда «Текстильщик» вела в счете, балтийцы отыгрались лишь во втором тайме. Отличился нападающий из Бразилии Аллеф де Андраде Родригеш – он сумел забить три гола, еще два мяча в ворота противника заколотил Михаил Маркин.
Итог – «Балтика» заработала 15 очков и поднялась в турнирной таблице на 12-е место.
ИСТОЧНИК KP.RU