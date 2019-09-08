Калининградская «Балтика» разгромила «Текстильщик»

СЕГОДНЯ 18:45 2019-09-08T18:45:39+03:00

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В матче 12-го тура первенства ФНЛ калининградская «Балтика» обыграла «Текстильщик» из Иваново с разгромным счетом 5:1. Встреча состоялась в Москве в воскресенье 8 сентября.

Команда «Текстильщик» вела в счете, балтийцы отыгрались лишь во втором тайме. Отличился нападающий из Бразилии Аллеф де Андраде Родригеш – он сумел забить три гола, еще два мяча в ворота противника заколотил Михаил Маркин.

Итог – «Балтика» заработала 15 очков и поднялась в турнирной таблице на 12-е место.

ИСТОЧНИК KP.RU