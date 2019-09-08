Краснознаменск самый активный: Как голосуют в Калининградской области
В Калининградской области в воскресенье 8 сентября работают 48 избирательных участков. В регионе проходят основные и дополнительные выборы депутатов окружных советов в девяти муниципальных образованиях.
Как сообщает пресс-служба областного избиркома, наиболее активно голосуют избиратели в Краснознаменском городском округе, в Янтарном городском округе, в Неманском городском округе.
В единый день голосования задействованы 7 территориальных избирательных комиссий и 2 избирательные комиссии муниципальных образований с полномочиями ТИК.
На 18.00 активность избирателей по городским округам составила:
*Озерский городской округ – 29,76%
*Светловский городской округ – 22,20%
*Янтарный городской округ – 34,64%
*Багратионовский городской округ – 18,26%
*Гвардейский городской округ – 26,40%
*Краснознаменский городской округ – 55,24%
*Ладушкинский городской округ – 31,34%
*Пионерский городской округ – 22,10%
*Неманский городской округ – 33,07%
ИСТОЧНИК KP.RU