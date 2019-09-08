Краснознаменск самый активный: Как голосуют в Калининградской области

СЕГОДНЯ 19:21 2019-09-08T20:20:06+03:00

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В Калининградской области в воскресенье 8 сентября работают 48 избирательных участков. В регионе проходят основные и дополнительные выборы депутатов окружных советов в девяти муниципальных образованиях.

Как сообщает пресс-служба областного избиркома, наиболее активно голосуют избиратели в Краснознаменском городском округе, в Янтарном городском округе, в Неманском городском округе.

В единый день голосования задействованы 7 территориальных избирательных комиссий и 2 избирательные комиссии муниципальных образований с полномочиями ТИК.

На 18.00 активность избирателей по городским округам составила:

*Озерский городской округ – 29,76%

*Светловский городской округ – 22,20%

*Янтарный городской округ – 34,64%

*Багратионовский городской округ – 18,26%

*Гвардейский городской округ – 26,40%

*Краснознаменский городской округ – 55,24%

*Ладушкинский городской округ – 31,34%

*Пионерский городской округ – 22,10%

*Неманский городской округ – 33,07%

ИСТОЧНИК KP.RU