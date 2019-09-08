2019-09-08T20:20:06+03:00
Общество

Краснознаменск самый активный: Как голосуют в Калининградской области

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининградской области в воскресенье 8 сентября работают 48 избирательных участков. В регионе проходят основные и дополнительные выборы депутатов окружных советов в девяти муниципальных образованиях.

Как сообщает пресс-служба областного избиркома, наиболее активно голосуют избиратели в Краснознаменском городском округе, в Янтарном городском округе, в Неманском городском округе.

В единый день голосования задействованы 7 территориальных избирательных комиссий и 2 избирательные комиссии муниципальных образований с полномочиями ТИК.

На 18.00 активность избирателей по городским округам составила:

*Озерский городской округ – 29,76%

*Светловский городской округ – 22,20%

*Янтарный городской округ – 34,64%

*Багратионовский городской округ – 18,26%

*Гвардейский городской округ – 26,40%

*Краснознаменский городской округ – 55,24%

*Ладушкинский городской округ – 31,34%

*Пионерский городской округ – 22,10%

*Неманский городской округ – 33,07%

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде на ул. Емельянова сбили 9-летнего ребенка
Калининградская «Балтика» разгромила «Текстильщик»
В Калининграде объявили имена победителей XI Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева
Черчесов: Мы не запрещаем Жиркову общаться с семьей в Калининграде
Житель Гусевского района приехал в Калининград на заработки и пропал
Фестиваль авторской песни и группа «Танцы+»: В Зеленоградске продолжается празднование Дня города
Семья Юрия Жиркова прилетела в Калининград на матч сборной России
Сборная России по футболу провела тренировку под дождем в Калининграде
В микрорайоне Космодемьянского автомобиль врезался в дерево и перевернулся
В Калининграде на территории садового товарищества сгорел дом и баня
В поселке под Гвардейском обнаружили 14 авиабомб
В Калининградской области за ночь сгорели три автомобиля
Сборной России по футболу устроили теплую встречу в Калининграде
Синоптики ожидают усиление ветра в Калининграде почти до штормовых значений
Жительница Калининграда отметит 100-летний юбилей