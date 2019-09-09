Под Калининградом разбились насмерть водитель и пассажир мотоцикла
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Два человека погибли в ДТП с участием мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла в 3:30 ночи на 10-м километре автодороги «Гурьевск-Каширское».
32-летний водитель мотоцикла «Сузуки» без номеров на левостороннем закруглении дороги не справился с управлением и допустил наезд на придорожное дерево.
В результате ДТП водитель и 31-летний пассажир погибли.
ИСТОЧНИК KP.RU