Под Калининградом разбились насмерть водитель и пассажир мотоцикла

СЕГОДНЯ 10:09 2019-09-09T10:10:22+03:00

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Два человека погибли в ДТП с участием мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в 3:30 ночи на 10-м километре автодороги «Гурьевск-Каширское».

32-летний водитель мотоцикла «Сузуки» без номеров на левостороннем закруглении дороги не справился с управлением и допустил наезд на придорожное дерево.

В результате ДТП водитель и 31-летний пассажир погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU