«Единая Россия» победила на выборах в советы депутатов Янтарного, Светлого и Озерска
На прошедших в воскресенье, 8 сентября выборах, «Единая Россия» получила большинство в трех муниципальных советах депутатов.
В Янтарном выбирали 11 депутатов окружного совета, единороссы получили 10 мандатов. Лишь в одномандатном округе №2 кандидат от КПРФ Дмитрий Высоцкий обошел кандидата от партии власти Александра Лузина.
В Светлом выбирали 15 депутатов окружного совета, кандидаты от «Единой России» получили 13 мандатов. Также в окружной совет прошел самовыдвиженец Вадим Верховцев и представитель «Справедливой России» Владимир Кец.
В Озерске кандидаты от «Единой России» получили все 15 депутатских мандатов в окружном совете.
ИСТОЧНИК KP.RU