«Единая Россия» победила на выборах в советы депутатов Янтарного, Светлого и Озерска

СЕГОДНЯ 10:38 2019-09-09T10:53:02+03:00

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На прошедших в воскресенье, 8 сентября выборах, «Единая Россия» получила большинство в трех муниципальных советах депутатов.

В Янтарном выбирали 11 депутатов окружного совета, единороссы получили 10 мандатов. Лишь в одномандатном округе №2 кандидат от КПРФ Дмитрий Высоцкий обошел кандидата от партии власти Александра Лузина.

В Светлом выбирали 15 депутатов окружного совета, кандидаты от «Единой России» получили 13 мандатов. Также в окружной совет прошел самовыдвиженец Вадим Верховцев и представитель «Справедливой России» Владимир Кец.

В Озерске кандидаты от «Единой России» получили все 15 депутатских мандатов в окружном совете.

ИСТОЧНИК KP.RU