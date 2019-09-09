2019-09-09T11:01:52+03:00
Общество

В Советске девять «аварийщиков» получили новые квартиры

Виктор Сергеев
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..Фото: Николай Воищев
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В Калининградской области стартовал первый этап переселения граждан из аварийного фонда. Первые девять квартир получили «аварийщики» из Советска, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Советск стал первым муниципальным образованием в регионе, который начал переселение граждан из аварийного фонда. Это новый этап в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», - сказал министр строительства и ЖКХ

Сергей Черномаз. - Благодаря слаженной совместной работе правительства области, органов местного самоуправления и инициативных граждан жители аварийных домов переедут в новые квартиры, а значит, будут обеспечены комфорт и безопасность проживания.

В этом году в Советске планируется расселить 46 жилых помещений общей площадью 1702,8 кв. м., где проживают 124 жителя. По итогам реализации дальнейших этапов программы планируется расселить 45 жилых помещений, в которых проживают 122 жителя.

На переселение аварийщиков в 2019-2020 годах выделено 77 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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