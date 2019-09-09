2019-09-09T11:11:53+03:00
Общество

В Калининграде в понедельник отключено электричество на восьми улицах

Виктор Сергеев
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В Калининграде в понедельник, 9 сентября в течение дня не будет света в домах на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 9 часов до 18 часов света не будет на пр-т. Советский, 23-27, 29-31, 33-37, ул. Г. Димитрова, 2-4, 6-8, 10-12, 33-35, 37-39.

До 15 часов не будет работать светофор на на перекрестке улиц Челнокова и Елизаветинская.

С 13:30 до 18 часов электричество будет отключено на ул. Дзержинского 36, 36а, 38, 39, 44, 49, 51,проезд Дзержинского 2-4, 6-12, ул. Ал. Смелых 9-11, 19-21, 20, ул. Днепропетровская 13.

Холодное водоснабжение до 16 часов приостановлено на ул. У. Громовой, 4б, Батальная 62а к.1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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