Калининград вошел в топ-15 городов России с самыми красивыми женщинами

СЕГОДНЯ 11:54 2019-09-09T11:54:30+03:00

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Туристический портал ТурСтат к Международному дню красоты, 9 сентября, представил рейтинг городов России с самыми красивыми женщинами. Рейтинг был составлен по итогам интернет-опроса.

В топ-15 городов России с самыми красивыми женщинами вошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Самара, Краснодар, Сочи, Омск, Уфа, Волгоград, Воронеж, Калининград и Нижний Новгород.

По данным ТурСтат, за Москву как город России с самыми красивыми женщинами отдали 23% голосов, за Санкт-Петербург - 10%, за Новосибирск и Ростов-на-Дону - по 6%, за Екатеринбург, Казань, Красноярск и Самару - по 5%, за Краснодар, Сочи, Омск и Уфу - по 4%, за Волгоград, Воронеж, Калининград и Нижний Новгород - по 3%, за Иркутск и Пермь - по 3%, за Севастополь и Ялту - по 2% голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU