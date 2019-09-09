В велопробеге «Тур де Кранц» поучаствовало 8 тысяч человек

СЕГОДНЯ 11:57 2019-09-09T11:57:09+03:00

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Традиционный велопробег «Тур де Кранц», уже 34-й по счету, прошел в воскресенье 8 сентября. Как сообщили «Комсомолке» организаторы, в заезде приняло участие свыше 8 тысяч человек. Для сравнения в прошлом году «Тур де Кранц» собрал около 10 (а по некоторым данным 12) тысяч велосипедистов, но в 2018 году погода была хорошая.

- Дождь сыграл свою роль. Были люди, которые из-за дождя уехали, даже не стартовав. Были те, кто стартовал, но потом разворачивался и ехал назад, нарушая правила, - рассказали в пресс-службе регионального минспорта.

Напомним, впервые за все годы проведения велопробега старт состоялся около д/с «Янтарный». Велосипедисты ехали по маршруту Калининград-Зеленоградск-Калининград, на протяжении всего заезда шел дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU