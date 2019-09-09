2019-09-09T12:45:11+03:00
Происшествия

В воскресенье в Калининградской области в ДТП пострадали три человека

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Три человека пострадали в дорожных авариях в воскресенье, 8 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В Нестеровском районе водитель «Ауди» не справился с управлением и съехал в придорожный кювет. В результате аварии 37-летний мужчина получил травмы.

На улице Чекистов в Калининграде 29-летняя водитель БМВ при повороте налево врезалась в «Шкоду». В результате ДТП пострадал 23-летний водитель «Шкоды».

В Багратионовском районе водитель «Мерседеса» на прямом участке дороги врезался в упавшее на проезжую часть дерево, после чего съехал в придорожный кювет. В результате ДТП водитель пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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