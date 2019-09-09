2019-09-09T12:49:55+03:00
Общество

Свыше 400 калининградских школьников и студентов получили именные стипендии губернатора

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области 408 школьников и студентов получили именные стипендии губернатора. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Из них 135 человек отмечены за особые достижения в сфере образования и науки, 125 победителей в сфере культуры, 123 человека – за успехи в спорте, а также 25 стипендиатов, отличившихся в социально значимой и общественной деятельности.

Одаренные дети и представители талантливой молодежи будут получать стипендии в размере от 1 тысячи до 8 тысяч рублей. Трем студенткам в течение года назначена именная стипендия в размере 8 тысяч рублей, как выпускницам школ, получившим два стобалльных результата по итогам ЕГЭ и обучающиеся в вузе, как на территории Калининградской области, так и за ее пределами по целевому набору.

Четырнадцать школьников и студентов стали обладателями стипендии в размере 4 тысяч рублей. Среди них - призеры и победители заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Остальные будут получать две или три тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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