За два года в Калининграде закроют шесть угольных котельных

СЕГОДНЯ 13:24 2019-09-09T13:25:59+03:00

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В течение двух лет в Калининграде закроют шесть угольных котельных. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В этом году «Калининградтеплосеть» планирует ликвидировать четыре встроенные твердотопливные котельные. Речь идет о котельных на улицах Судостроительной, Артиллерийской, Тихорецком тупике и Дзержинского. Все потребители будут переведены на на централизованное теплоснабжение.

Две угольные котельные на улице Суворова будут закрыты в течение следующего года. Потребители будут переключены на централизованное теплоснабжение от РТС «Балтийская».

ИСТОЧНИК KP.RU