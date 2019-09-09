За два года в Калининграде закроют шесть угольных котельных
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
В течение двух лет в Калининграде закроют шесть угольных котельных. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В этом году «Калининградтеплосеть» планирует ликвидировать четыре встроенные твердотопливные котельные. Речь идет о котельных на улицах Судостроительной, Артиллерийской, Тихорецком тупике и Дзержинского. Все потребители будут переведены на на централизованное теплоснабжение.
Две угольные котельные на улице Суворова будут закрыты в течение следующего года. Потребители будут переключены на централизованное теплоснабжение от РТС «Балтийская».
ИСТОЧНИК KP.RU