В Калининграде уголовник попал в ДТП на угнанной БМВ
В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в угоне. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Автомобиль БМВ пропал с парковки на улице Громовой. Вскоре сотрудники уголовного розыска обнаружили машину со следами ДТП на одной из парковок на улице Портовой, а следом – и угонщика.
Как оказалось, автомобиль угнал ранее судимый 22-летний местный житель. Злоумышленник проник в автомобиль повредив замок на водительской двери.
В отношении подозреваемого завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU