В Калининграде уголовник попал в ДТП на угнанной БМВ

СЕГОДНЯ 13:53 2019-09-09T13:53:59+03:00

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В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в угоне. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Автомобиль БМВ пропал с парковки на улице Громовой. Вскоре сотрудники уголовного розыска обнаружили машину со следами ДТП на одной из парковок на улице Портовой, а следом – и угонщика.

Как оказалось, автомобиль угнал ранее судимый 22-летний местный житель. Злоумышленник проник в автомобиль повредив замок на водительской двери.

В отношении подозреваемого завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU