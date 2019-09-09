2019-09-09T13:54:04+03:00
Общество

В Славском районе выпустили в природу 6 хищных птиц

Канюки, пустельги, орлан-белохвост и ястреб-перепелятник прошли лечение в клубе соколиной охоты «Бусидо»
Иван МАРКОВ
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Алексей Лаврентьев и орлан-белохвостАлексей Лаврентьев и орлан-белохвостФото: Иван МАРКОВ
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В пятницу 6 сентября в поселке Лозняки Славского района прошел торжественный выпуск в природу диких птиц, организованный клубом соколиной охоты «Бусидо». Руководитель клуба Алексей Лаврентьев под контролем специалистов Росприроднадзора выпустил две пустельги, одного ястреба-перепелятника, двоих канюков и одного орлана-белохвоста. О некоторых птицах он рассказал «Комсомолке».

- Обе пустельги попали ко мне из Калининграда, - рассказывает Лаврентьев. - Одну нашли на Литовском валу, вторую – тоже где-то на улице. Птицы были без перьев, слетки. Вообще орнитологи всегда предупреждают, чтобы таких птиц не подбирали. В лесу надо проходить мимо, но в городе опасностей больше: кошки, собаки и так далее. Я их выкормил (питались они живым кормом), вырастил, и теперь выпускаю.

Ястреба с перебитым крылом Лаврентьеву привез военный из Балтийска, он отобрал его у стаи ворон, которая его добивала. Наш собеседник думал, что птица погибнет, однако за пару месяцев она восстановилась, и теперь обитает на воле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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