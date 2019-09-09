2019-09-09T14:08:57+03:00
Спорт

Зрители матча Россия-Казахстан смогут бесплатно отправить почтовые открытки прямо со стадиона

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Болельщики, которые придут 9 сентября на стадион «Калининград» на матч РоссияКазахстан, смогут бесплатно отправить постовые открытки.

Как сообщает пресс-служба регионального филиала Почты России, специальная зона «Почты сборной России по футболу» начнет свою работу в 18:00.

- Уникальную открытку с «Теплым приветом из Калининграда» можно будет бесплатно получить, подписать и опустить в специальный почтовый ящик в выездном отделении почтовой связи, которое будет работать непосредственно на территории стадиона, - рассказали организаторы.

Сотрудники почты помогут зрителям матча разобраться с индексом и правильно заполнить открытку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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