Мэрия Калининграда: В школе №46 пройдут учения по эвакуации учащихся и преподавателей

СЕГОДНЯ 14:40 2019-09-09T14:40:08+03:00

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В понедельник, 9 сентября, в школе №46 Калининграда пройдут учения, в ходе которых будут эвакуированы школьники и преподаватели. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Начнется мероприятие с профилактических уроков, на которых сотрудники МЧС расскажут, как правильно себя вести при возникновении задымления. После чего, во время учений сотрудники МЧС проведут показательную эвакуацию, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Во всех учебных заведениях Калининграда учения проводятся в начале учебного года, для того, чтобы научить детей не теряться в экстренных ситуациях и точно знать, что делать при их возникновении.

ИСТОЧНИК KP.RU