В мэрии рассказали, какие шаттлы будут ходить на матч Россия-Казахстан

СЕГОДНЯ 15:01 2019-09-09T15:04:09+03:00

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В администрации Калининграда приняли решение увеличить количество автобусов-шаттлов на остров и обратно. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По маршруту Ф-1 «Ленинский проспект (ТЦ «Европа») – остров «Октябрьский» с 17:30 до 20:30 будет курсировать 15 автобусов. С 22:30 до 23:30 – 50 автобусов.

По маршруту Ф-2 «Проспект Калинина – остров «Октябрьский» с 17:30 до 20:30 будут ездить 5 автобусов. С 22:30 до 23:30 – 10 автобусов.

Стоимость проезда – 24 рубля.

Отметим, сегодня до 24:00 будет закрыто движение транспорта на некоторых улицах на острове.

В понедельник 9 сентября сборная России сыграет свой второй в истории матч в Калининграде. На новом стадионе команды встретится с соперниками из Казахстана в рамках отбора на Евро-2020. Матч начнется в 20:45 по калининградскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU