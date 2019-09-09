В мэрии рассказали, какие шаттлы будут ходить на матч Россия-Казахстан
В администрации Калининграда приняли решение увеличить количество автобусов-шаттлов на остров и обратно. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
По маршруту Ф-1 «Ленинский проспект (ТЦ «Европа») – остров «Октябрьский» с 17:30 до 20:30 будет курсировать 15 автобусов. С 22:30 до 23:30 – 50 автобусов.
По маршруту Ф-2 «Проспект Калинина – остров «Октябрьский» с 17:30 до 20:30 будут ездить 5 автобусов. С 22:30 до 23:30 – 10 автобусов.
Стоимость проезда – 24 рубля.
Отметим, сегодня до 24:00 будет закрыто движение транспорта на некоторых улицах на острове.
В понедельник 9 сентября сборная России сыграет свой второй в истории матч в Калининграде. На новом стадионе команды встретится с соперниками из Казахстана в рамках отбора на Евро-2020. Матч начнется в 20:45 по калининградскому времени.
ИСТОЧНИК KP.RU