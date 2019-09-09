2019-09-09T15:04:09+03:00
Спорт

В мэрии рассказали, какие шаттлы будут ходить на матч Россия-Казахстан

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В администрации Калининграда приняли решение увеличить количество автобусов-шаттлов на остров и обратно. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По маршруту Ф-1 «Ленинский проспект (ТЦ «Европа») – остров «Октябрьский» с 17:30 до 20:30 будет курсировать 15 автобусов. С 22:30 до 23:30 – 50 автобусов.

По маршруту Ф-2 «Проспект Калинина – остров «Октябрьский» с 17:30 до 20:30 будут ездить 5 автобусов. С 22:30 до 23:30 – 10 автобусов.

Стоимость проезда – 24 рубля.

Отметим, сегодня до 24:00 будет закрыто движение транспорта на некоторых улицах на острове.

В понедельник 9 сентября сборная России сыграет свой второй в истории матч в Калининграде. На новом стадионе команды встретится с соперниками из Казахстана в рамках отбора на Евро-2020. Матч начнется в 20:45 по калининградскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде гендиректора компании оштрафовали на 50 тысяч за невыплату зарплаты
Калининградский зоопарк ищет художников для росписи павильона с жирафами
В Немане в четвертый раз пройдет Фестиваль сыра
С бывшего сити-менеджера Славска взыскали 117 тысяч рублей в порядке регресса
В мэрии надеются, что калининградцы будут ценить и беречь стеклянные остановки
Мэрия Калининграда: В школе №46 пройдут учения по эвакуации учащихся и преподавателей
Зрители матча Россия-Казахстан смогут бесплатно отправить почтовые открытки прямо со стадиона
В Славском районе выпустили в природу 6 хищных птиц
В Калининграде уголовник попал в ДТП на угнанной БМВ
За два года в Калининграде закроют шесть угольных котельных
В Гвардейске начальника участка колонии-поселения оштрафовали на 100 тысяч за взятку
Свыше 400 калининградских школьников и студентов получили именные стипендии губернатора
В воскресенье в Калининградской области в ДТП пострадали три человека
В велопробеге «Тур де Кранц» поучаствовало 8 тысяч человек
Калининград вошел в топ-15 городов России с самыми красивыми женщинами
В Калининграде в понедельник отключено электричество на восьми улицах