2019-09-09T15:20:13+03:00
Общество

В мэрии надеются, что калининградцы будут ценить и беречь стеклянные остановки

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В этом году в Калининграде планируют установить 28 новых стеклянных остановок. Об этом сообщается на странице в администрации в «Фейсбук».

- Почему ставим стеклянные остановки? Ну, во-первых, это красиво. И надеемся, что рано или поздно все калининградцы научатся это ценить и будут их беречь. Во-вторых, со стекла легче удалять граффити и объявления, чем с поликарбоната, металла или кирпича. И надеемся, что рано или поздно все калининградцы поймут что в «век интернета» эффективнее реклама сетевая, и перестанут расклеивать листовки в местах, неотведённых для этого, - отметили в администрации.

По данным городских властей, в Калининграде городе уже установили два стеклянных павильона на ул. Флотской, шесть на ул. Горького, по три - на Московском проспекте и на Литовском валу, шесть – на Гагарина, два – на Киевской, по одному на Ленинском проспекте, на Ялтинской и Пролетарской. Сейчас завершается монтаж трёх павильонов на проспекте Мира и на ул. Багратиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде гендиректора компании оштрафовали на 50 тысяч за невыплату зарплаты
Калининградский зоопарк ищет художников для росписи павильона с жирафами
В Немане в четвертый раз пройдет Фестиваль сыра
С бывшего сити-менеджера Славска взыскали 117 тысяч рублей в порядке регресса
В мэрии рассказали, какие шаттлы будут ходить на матч Россия-Казахстан
Мэрия Калининграда: В школе №46 пройдут учения по эвакуации учащихся и преподавателей
Зрители матча Россия-Казахстан смогут бесплатно отправить почтовые открытки прямо со стадиона
В Славском районе выпустили в природу 6 хищных птиц
В Калининграде уголовник попал в ДТП на угнанной БМВ
За два года в Калининграде закроют шесть угольных котельных
В Гвардейске начальника участка колонии-поселения оштрафовали на 100 тысяч за взятку
Свыше 400 калининградских школьников и студентов получили именные стипендии губернатора
В воскресенье в Калининградской области в ДТП пострадали три человека
В велопробеге «Тур де Кранц» поучаствовало 8 тысяч человек
Калининград вошел в топ-15 городов России с самыми красивыми женщинами
В Калининграде в понедельник отключено электричество на восьми улицах