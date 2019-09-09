В мэрии надеются, что калининградцы будут ценить и беречь стеклянные остановки

СЕГОДНЯ 15:19 2019-09-09T15:20:13+03:00

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В этом году в Калининграде планируют установить 28 новых стеклянных остановок. Об этом сообщается на странице в администрации в «Фейсбук».

- Почему ставим стеклянные остановки? Ну, во-первых, это красиво. И надеемся, что рано или поздно все калининградцы научатся это ценить и будут их беречь. Во-вторых, со стекла легче удалять граффити и объявления, чем с поликарбоната, металла или кирпича. И надеемся, что рано или поздно все калининградцы поймут что в «век интернета» эффективнее реклама сетевая, и перестанут расклеивать листовки в местах, неотведённых для этого, - отметили в администрации.

По данным городских властей, в Калининграде городе уже установили два стеклянных павильона на ул. Флотской, шесть на ул. Горького, по три - на Московском проспекте и на Литовском валу, шесть – на Гагарина, два – на Киевской, по одному на Ленинском проспекте, на Ялтинской и Пролетарской. Сейчас завершается монтаж трёх павильонов на проспекте Мира и на ул. Багратиона.

ИСТОЧНИК KP.RU