2019-09-09T15:41:15+03:00
Общество

С бывшего сити-менеджера Славска взыскали 117 тысяч рублей в порядке регресса

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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С бывшего главы администрации Славского городского округа в порядке регресса взыскали в пользу бюджета более 117 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В октябре 2016 года администрация Славска заключила муниципальный контракт с ООО «ВСК» на капремонт нежилого здания. Подрядчик выполнил все работы, однако местные власти в лице главы не оплатили работы. Получить деньги, а также пени за просрочку оплаты работ, компания смогла только через суд.

Суд признал, что неисполнение обязательств по контракту повлекло за собой причинение вреда муниципалитету, и взыскал с бывшего чиновника более 117 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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