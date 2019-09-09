С бывшего сити-менеджера Славска взыскали 117 тысяч рублей в порядке регресса
С бывшего главы администрации Славского городского округа в порядке регресса взыскали в пользу бюджета более 117 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В октябре 2016 года администрация Славска заключила муниципальный контракт с ООО «ВСК» на капремонт нежилого здания. Подрядчик выполнил все работы, однако местные власти в лице главы не оплатили работы. Получить деньги, а также пени за просрочку оплаты работ, компания смогла только через суд.
Суд признал, что неисполнение обязательств по контракту повлекло за собой причинение вреда муниципалитету, и взыскал с бывшего чиновника более 117 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU