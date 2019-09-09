2019-09-09T15:49:45+03:00
Звезды

В Немане в четвертый раз пройдет Фестиваль сыра

Мероприятие намечено на 14-15 сентября
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Предоставлено организаторами
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В Немане 14-15 сентября пройдет Фестиваль сыра. Место проведения выбрано не случайно – именно в Немане базируется сыроварня «Тильзит-Рагнит», из которой и вырос праздник.

В программе фестиваля: дегустация и продажа сыра, еда от Kaliningrad Street Food, развлечения для детей, лучники, рыцари, гончары, кузнецы.

Как рассказали организаторы, в этом году в фестивале участвует 8 крафтовых сыроварен Калининградской области. В Немане свою продукцию покажут не только местные производители из «Тильзит-Рагнит», но и сыровары из Калининграда, Гусева, Зеленоградска, Правдинска, Гурьевского района. Кроме того, в гости ждут сыроваров из Подмосковья, Екатеринбурга и Ленинградской области. Свои сыры привезут производители из Швейцарии.

Посетители фестиваля смогут попробовать 70 сортов сыра, среди которых твердые сыры с Урала или, например, отличная горгонзола.

Также в программе ярмарка, стилизованный пир в средневековом стиле и огненное шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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