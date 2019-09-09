2019-09-09T16:24:05+03:00
Общество

Калининградский зоопарк ищет художников для росписи павильона с жирафами

Александр КАТЕРУША
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..Фото: предоставлено зоопарком
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Калининградский зоопарк срочно ищет художников для росписи фасада павильона «Жирафы. Слон». Сейчас здание ремонтируют, и вскоре его нужно будет украсить рисунками на африканскую тему. Как сообщает пресс-служба зоопарка, художникам предоставят все необходимые материалы и инструменты. Работу обещают оплатить по договоренности с авторами.

- Здание является центральной точкой большой экспозиции Африканская саванна: помимо жирафов и слона, здесь живут сурикаты, камерунские козлы, африканские страусы, рядом находится уличный вольер бегемотов, - говорят в зоопарке.

Желающих принять участие в росписи просят прислать примеры своих работ и эскизы в зоопарк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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