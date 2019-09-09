В Калининграде гендиректора компании оштрафовали на 50 тысяч за невыплату зарплаты
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде гендиректора предприятия осудили за невыплату зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.
Руководитель одного из ООО распределял имеющиеся деньги не на выплату зарплаты, а на оплату обязательств между контрагентами.
В судебном заседании подсудимый. вину признал и раскаялся в содеянном. Ленинградский районный суд назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU