В Калининграде гендиректора компании оштрафовали на 50 тысяч за невыплату зарплаты

СЕГОДНЯ 16:47 2019-09-09T16:49:58+03:00

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В Калининграде гендиректора предприятия осудили за невыплату зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

Руководитель одного из ООО распределял имеющиеся деньги не на выплату зарплаты, а на оплату обязательств между контрагентами.

В судебном заседании подсудимый. вину признал и раскаялся в содеянном. Ленинградский районный суд назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU