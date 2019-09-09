Под Калининградом инспекторы ГИБДД спасли обессилевшего лебедя

СЕГОДНЯ 16:55 2019-09-09T16:55:36+03:00

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В Гурьевском районе инспекторы ГИБДД спасли обессилевшего лебедя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В воскресенье вечером инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по Гурьевскому району Анжелика Гончаренок, возвращаясь с работы домой На Большой окружной дороге она заметила на проезжей части лебедя. Обессилевшая птица не могла взлететь.

- Развернувшись на автомобиле, инспектор подъехала к лебедю. Чтобы пернатый не попал под колеса автомобиля, старший лейтенант полиции стала обеспечивать на месте регулирование дорожного движения до приезда экипажа ГИБДД, - рассказали в пресс-службе УМВД.

Инспекторы ДПС вызвали специалистов из приюта, оказывающего помощь животным и птицам, которым передали лебедя.

В полиции отметили, что ветеринарный осмотр показал, что птица цела, переломов нет, у пернатого недовес.

- Возможно, что лебедь просто обессилил после длительного полета. Теперь набираться сил он будет в приюте, - добавили в пресс-службе УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU