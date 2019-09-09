В Калининграде завершился купальный сезон

СЕГОДНЯ 17:04 2019-09-09T17:05:03+03:00

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Власти Калининграда сообщают о закрытии купального сезона, с 8 сентября купание в городских водоемах запрещено, сообщает пресс-служба мэрии.

Работавшие на водоемах спасательные посты также сняты.

Этим летом на городских пляжах было развернуто шесть спасательных постов: три - на Голубых озерах, по одному - на Карповском, Пелавском и озере Шенфлиз. По реке Преголя на катере патрулировала спасательная группа, а на набережных Преголи - в местах, где чаще всего люди ныряют в воду, были установлены спасательные круги.

По данным городских властей, всего за купальный сезон городские пляжи, по оценкам спасателей посетили более 40 тысяч человек. Самым популярным у горожан было Пелавское озеро - 17,5 тысяч человек.

На городских водоемах, где было организовано дежурство спасателей, не произошло ни одного несчастного случая с гибелью людей. Всего были спасены 12 человек, в том числе двое детей.

В запрещенных для купания местах минувшим летом утонули 5 человек. Несчастные случаи произошли на реке Преголя, Нижнем пруду, питьевом озере в М. Борисово, два случая на Голубых озерах - в местах, где купание запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU