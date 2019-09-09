Не стало настоятеля храма в микрорайоне Космодемьянского
.Фото: Калининградская епархия
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В Калининграде умер протоиерей Петр Купцов, настоятель храма святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, который расположен в микрорайоне Космодемьянского. Священника не стало 8 сентября.
Об этом сообщает пресс-служба Калининградской епархии.
- Свое пастырское служение протоиерей Петр совершал на разных приходах Калининградской области. Почти два последних десятилетия отец Петр окормлял приход святых Космы и Дамиана, - сообщили в епархии.
Тогда еще в поселке Космодемьянского священник занимался строительством нового храма, который был освящен 11 сентября 2017 года.
ИСТОЧНИК KP.RU