Не стало настоятеля храма в микрорайоне Космодемьянского

СЕГОДНЯ 17:25 2019-09-09T17:30:36+03:00

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В Калининграде умер протоиерей Петр Купцов, настоятель храма святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, который расположен в микрорайоне Космодемьянского. Священника не стало 8 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Калининградской епархии.

- Свое пастырское служение протоиерей Петр совершал на разных приходах Калининградской области. Почти два последних десятилетия отец Петр окормлял приход святых Космы и Дамиана, - сообщили в епархии.

Тогда еще в поселке Космодемьянского священник занимался строительством нового храма, который был освящен 11 сентября 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU