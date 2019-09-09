2019-09-09T17:30:36+03:00
Общество

Не стало настоятеля храма в микрорайоне Космодемьянского

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Калининградская епархия
Изменить размер текста:

В Калининграде умер протоиерей Петр Купцов, настоятель храма святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, который расположен в микрорайоне Космодемьянского. Священника не стало 8 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Калининградской епархии.

- Свое пастырское служение протоиерей Петр совершал на разных приходах Калининградской области. Почти два последних десятилетия отец Петр окормлял приход святых Космы и Дамиана, - сообщили в епархии.

Тогда еще в поселке Космодемьянского священник занимался строительством нового храма, который был освящен 11 сентября 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти Калининграда разрешили вырубить 160 деревьев для строительства детсада на улице Красной
Калининградские власти сэкономили на закупке угля 132 млн рублей
В Немане в Дни проведения Фестиваля сыра улицу Победы сделают пешеходной
В Калининграде завершился купальный сезон
Под Калининградом инспекторы ГИБДД спасли обессилевшего лебедя
В Калининграде гендиректора компании оштрафовали на 50 тысяч за невыплату зарплаты
Калининградский зоопарк ищет художников для росписи павильона с жирафами
В Немане в четвертый раз пройдет Фестиваль сыра
С бывшего сити-менеджера Славска взыскали 117 тысяч рублей в порядке регресса
В мэрии надеются, что калининградцы будут ценить и беречь стеклянные остановки
В мэрии рассказали, какие шаттлы будут ходить на матч Россия-Казахстан
Мэрия Калининграда: В школе №46 пройдут учения по эвакуации учащихся и преподавателей
Зрители матча Россия-Казахстан смогут бесплатно отправить почтовые открытки прямо со стадиона
В Славском районе выпустили в природу 6 хищных птиц
В Калининграде уголовник попал в ДТП на угнанной БМВ
За два года в Калининграде закроют шесть угольных котельных
В Гвардейске начальника участка колонии-поселения оштрафовали на 100 тысяч за взятку
Свыше 400 калининградских школьников и студентов получили именные стипендии губернатора
В воскресенье в Калининградской области в ДТП пострадали три человека
В велопробеге «Тур де Кранц» поучаствовало 8 тысяч человек
Калининград вошел в топ-15 городов России с самыми красивыми женщинами
В Калининграде в понедельник отключено электричество на восьми улицах