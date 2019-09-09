Калининградские власти сэкономили на закупке угля 132 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:54 2019-09-09T17:54:42+03:00

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В Калининградской области впервые состоялся совместный электронный аукцион на поставку угля, в котором приняли участие 4 поставщика. Как сообщает пресс-служба регионального конкурсного агентства.

По итогам аукциона победителем признана «Балтийская угольная компания». Начальная цена закупки составляла почти 349 млн рублей. По итогам аукциона цена контракта была снижена на 89 млн рублей и составила 259,8 млн рублей.

Это вторая крупная закупка угля в области в этом году. Ранее в ходе проведения закупочных процедур цена контракта на поставку угля составила 85 млн рублей, при начальной стоимости – 128 млн рублей. Таким образом, общая экономия от двух закупок составила 132 млн рублей. Эта экономия ляжет в основу при дальнейшем тарифном регулировании, пообещали в региональном правительстве.

- Для муниципалитетов и теплоснабжающих предприятий – это возможность направить сложившуюся экономию на модернизацию жилищно-коммунального комплекса, - сказал министр строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз. - На территории области созданы необходимые запасы топлива. В высокой степени готовности к предстоящему отопительному сезону находится жилой фонд и объекты социальной сферы.

ИСТОЧНИК KP.RU