Власти Калининграда разрешили вырубить 160 деревьев для строительства детсада на улице Красной
На улице Красной в ближайшее время вырубят свыше 160 деревьев. Соответствующий порубочный билет опубликован на сайте городской администрации.
Разрешение на вырубку получил детский сад- начальная школа №72. На улице Красная, 301 вырубят 162 дерева и 10 кустарников.
Напомним, дополнительный корпус детского сада-начальной школы № 72 на улице Красной начали строить в июле этого года. Сейчас строители ведут работы по устройству монолитных стен и колон, монтаж перекрытий, осуществляют кирпичную кладку стен и перегородок на уровне второго этажа, гидроизоляцию стен подвалов.
Строительство корпуса детсада планируют завершить этой осенью, затем начнутся внутренние работы. Достроить детсад должны к ноябрю 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU