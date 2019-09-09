Власти Калининграда разрешили вырубить 160 деревьев для строительства детсада на улице Красной

СЕГОДНЯ 17:59 2019-09-09T18:01:52+03:00

Изменить размер текста: A A

На улице Красной в ближайшее время вырубят свыше 160 деревьев. Соответствующий порубочный билет опубликован на сайте городской администрации.

Разрешение на вырубку получил детский сад- начальная школа №72. На улице Красная, 301 вырубят 162 дерева и 10 кустарников.

Напомним, дополнительный корпус детского сада-начальной школы № 72 на улице Красной начали строить в июле этого года. Сейчас строители ведут работы по устройству монолитных стен и колон, монтаж перекрытий, осуществляют кирпичную кладку стен и перегородок на уровне второго этажа, гидроизоляцию стен подвалов.

Строительство корпуса детсада планируют завершить этой осенью, затем начнутся внутренние работы. Достроить детсад должны к ноябрю 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU