2019-09-09T18:01:52+03:00
Общество

Власти Калининграда разрешили вырубить 160 деревьев для строительства детсада на улице Красной

Виктор Сергеев
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..Фото: Иван МАРКОВ
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На улице Красной в ближайшее время вырубят свыше 160 деревьев. Соответствующий порубочный билет опубликован на сайте городской администрации.

Разрешение на вырубку получил детский сад- начальная школа №72. На улице Красная, 301 вырубят 162 дерева и 10 кустарников.

Напомним, дополнительный корпус детского сада-начальной школы № 72 на улице Красной начали строить в июле этого года. Сейчас строители ведут работы по устройству монолитных стен и колон, монтаж перекрытий, осуществляют кирпичную кладку стен и перегородок на уровне второго этажа, гидроизоляцию стен подвалов.

Строительство корпуса детсада планируют завершить этой осенью, затем начнутся внутренние работы. Достроить детсад должны к ноябрю 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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