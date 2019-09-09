На матч Россия-Казахстан в Калининграде пришли 31 818 зрителей

9 Сент. 23:39 2019-09-09T23:41:36+03:00

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Сегодняшний матч отборочного турнира на Евро-2020 Россия-Казахстан (1:0) собрал на трибунах в Калининграде 31 818 зрителей. Это больше, чем на предыдущей игре сборной России в нашем городе в октябре 2019 года. Тогда за поединком со сборной Швецией в Лиге Наций следили 31 690 человек.

Напомним, максимальное число болельщиков собрали на стадионе "Калининград" два матча чемпионата мира-2018 - Испания-Марокко и Англия-Бельгия. Каждую из этих встреч посетили 33 973 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU