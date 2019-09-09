2019-09-09T23:41:36+03:00
Спорт

На матч Россия-Казахстан в Калининграде пришли 31 818 зрителей

Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодняшний матч отборочного турнира на Евро-2020 Россия-Казахстан (1:0) собрал на трибунах в Калининграде 31 818 зрителей. Это больше, чем на предыдущей игре сборной России в нашем городе в октябре 2019 года. Тогда за поединком со сборной Швецией в Лиге Наций следили 31 690 человек.

Напомним, максимальное число болельщиков собрали на стадионе "Калининград" два матча чемпионата мира-2018 - Испания-Марокко и Англия-Бельгия. Каждую из этих встреч посетили 33 973 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти Калининграда разрешили вырубить 160 деревьев для строительства детсада на улице Красной
Калининградские власти сэкономили на закупке угля 132 млн рублей
В Немане в Дни проведения Фестиваля сыра улицу Победы сделают пешеходной
Не стало настоятеля храма в микрорайоне Космодемьянского
В Калининграде завершился купальный сезон
Под Калининградом инспекторы ГИБДД спасли обессилевшего лебедя
В Калининграде гендиректора компании оштрафовали на 50 тысяч за невыплату зарплаты
Калининградский зоопарк ищет художников для росписи павильона с жирафами
В Немане в четвертый раз пройдет Фестиваль сыра
С бывшего сити-менеджера Славска взыскали 117 тысяч рублей в порядке регресса
В мэрии надеются, что калининградцы будут ценить и беречь стеклянные остановки
В мэрии рассказали, какие шаттлы будут ходить на матч Россия-Казахстан
Мэрия Калининграда: В школе №46 пройдут учения по эвакуации учащихся и преподавателей
Зрители матча Россия-Казахстан смогут бесплатно отправить почтовые открытки прямо со стадиона
В Славском районе выпустили в природу 6 хищных птиц
В Калининграде уголовник попал в ДТП на угнанной БМВ
За два года в Калининграде закроют шесть угольных котельных
В Гвардейске начальника участка колонии-поселения оштрафовали на 100 тысяч за взятку
Свыше 400 калининградских школьников и студентов получили именные стипендии губернатора
В воскресенье в Калининградской области в ДТП пострадали три человека
В велопробеге «Тур де Кранц» поучаствовало 8 тысяч человек
Калининград вошел в топ-15 городов России с самыми красивыми женщинами
В Калининграде в понедельник отключено электричество на восьми улицах