В Гвардейске отремонтируют ж/д переезд

СЕГОДНЯ 09:59 2019-09-10T09:59:41+03:00

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Капитальный ремонт железнодорожного переезда в Гвардейске начнут 11 сентября. Как сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги, на станции предстоит заменить устройства заграждения переезда.

Отмечается, что на график движения поездов ремонтные работы не повлияют.

- В процессе ремонта возможно частичное перекрытие автомобильной дороги, пересекающей железнодорожный переезд, и пропуск машин по одной полосе движения, - уточнили в КЖД.

Напомним, с 6 сентября железнодорожный переезд ремонтируют в городе Пионерском. Там асфальтируют участки автодороги, прилегающие к переезду станции Пионерский курорт.

ИСТОЧНИК KP.RU