В Гвардейске отремонтируют ж/д переезд
Изменить размер текста:
Капитальный ремонт железнодорожного переезда в Гвардейске начнут 11 сентября. Как сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги, на станции предстоит заменить устройства заграждения переезда.
Отмечается, что на график движения поездов ремонтные работы не повлияют.
- В процессе ремонта возможно частичное перекрытие автомобильной дороги, пересекающей железнодорожный переезд, и пропуск машин по одной полосе движения, - уточнили в КЖД.
Напомним, с 6 сентября железнодорожный переезд ремонтируют в городе Пионерском. Там асфальтируют участки автодороги, прилегающие к переезду станции Пионерский курорт.
ИСТОЧНИК KP.RU