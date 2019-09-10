Зеленоградск вошел в десятку популярных городов для поездок в выходные осенью

СЕГОДНЯ 10:17 2019-09-10T10:20:12+03:00

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Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, какие города России самые популярные для путешествий в осенние выходные в 2019 году. Рейтинг был подготовлен по данным анализа оплаченных броней жилья туристами для проживания с 1 сентября по 31 октября

Ялта, Севастополь, Краснодар, Санкт-Петербург, Москва, Казань, Кисловодск, Осташков, Серпухов и Зеленоградск составили десятку самых популярных городов для поездок в осенние выходные.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют поездки на субботы и воскресенья осенью и тратят на аренду жилья от 1.3 до 9 тысячи рублей в сутки. Самый дешевый отдых в выходные осенью — в Краснодаре, самый дорогой — в Осташкове. В Зеленоградске стоимость двух ночей составляет 2500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU