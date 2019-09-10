2019-09-10T10:41:46+03:00
Происшествия

Калининградец жестоко избил подругу, заботясь о ее детях

Мужчина потребовал, чтобы сожительница срочно вернулась домой из гостей, но женщина не торопилась
Игорь ОРЕХОВ
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В больницу Гвардейска «Скорая помощь» доставила 36-летнюю местную жительницу. Медики диагностировали у пациентки разрыв внутренних органов и предположили, что травма имеет криминальное происхождение. Поставленные в известность об этих подозрениях полицейские выяснили, что произошло в тот вечер.

Оказалось, горожанка вместе со своим 48-летним сожителем были в гостях у знакомых. И вот по ходу застолья мужчина вдруг озаботился оставшимися дома малолетними детьми, потребовав, чтобы мать семейства немедленно вернулась к ним. Женщина, однако, покидать теплую компанию не спешила, за то в итоге жестоко поплатилась. Избив непослушную подругу жизни, «гражданский муж» отправил-таки ее к детям на такси. К счастью, 8-летняя дочь, оценив состояние матери, поспешила позвонить врачам.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в отношении тяжелого на руку гвардейца возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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